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23 июня 2020, вторник, 09:12 310
Общество 2020-06-23T09:13:41+03:00
Українські Новини
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк

В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк

Кира Молчанова
Парк, Киев, Софиевская Борщаговка, Зеленая зона
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк

После того, как в Киеве рассказали о планах создать больше десятка зеленых зон, Киевский областной совет решил создать парк "Зелена брама" площадью 30 га в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район).

Соответствующее решение принял Киевский облсовет на пленарном заседании сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"22 июня на пленарном заседании 35-й сессии депутаты Киевского областного совета поддержали представление Киевской областной государственной администрации и приняли решение о создании нового парка-памятника садово-паркового искусства местного значения - "Зелена брама". Новосозданный парк площадью 30 га расположен в Киево-Святошинском районе", - сказано в нем.

Отмечается, что решение было принято из-за того, что данный лесной массив (где был создан парк) является единственной зеленой зоной на территории села Софиевская Борщаговка, которая важна для сохранения биоразнообразия, очистки воздуха, улучшения микроклимата, содействия сохранению здоровья населения и обеспечения активного отдыха жителей.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября Президент Украины Владимир Зеленский создал национальный природный парк "Кременские леса" в Луганской области.

Тем временем, активисты под Киевом экологи восстановили рекреационную зону на территории бывшей стихийной свалки, превратив ее в поле для гольфа.

В Киеве хотят создать рекреационный маршрут на Трухановом острове за 495,2 млн гривен.

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