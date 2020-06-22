В МОЗ объявили, что Киевская и Винницкая область готовы к ослаблению карантина

Министерство здравоохранения опубликовало показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике, Киев и Винницкая область готовы к смягчению карантина. Об этом сообщает МОЗ.

Так, с 22 июня регионом с широким распространением коронавируса считается:

тот, в котором загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

в котором среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Согласно новым показателям, количество неготовых к ослаблению карантина областей сократилось с девяти до восьми. Это Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

При этом Киев и Винницкая область готовы к смягчению карантина, так как соответствуют требованиям Минздрава, которые позволяют ослабить ограничения.

Также с понедельника, 22 июня, в Одессе усилили карантинные ограничения.

Так, в Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к смягчению карантина.