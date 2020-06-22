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  • В Харькове ранили 2 полицейских на акции протеста против открытия диспансера для приема больных коронавирусом
22 июня 2020, понедельник, 16:59 17
Происшествия 2020-06-22T17:15:02+03:00
Українські Новини
В Харькове ранили 2 полицейских на акции протеста против открытия диспансера для приема больных коронавирусом

В Харькове ранили 2 полицейских на акции протеста против открытия диспансера для приема больных коронавирусом

Ирина Николенко
Харьков, Акция протеста, коронавирус в Украине, Нацполиция Харьковской области
Митинг в Харькове. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области
Митинг в Харькове. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области

Двое полицейских получили телесные повреждения в результате конфликта на акции протеста против открытия диспансера для приема граждан с коронавирусом в Харькове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в понедельник в 09:30 под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью.

Митинг против открытия диспансера. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области Митинг против открытия диспансера. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области

"Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Предварительно, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой ушиб голени", – говорится в сообщении.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В Харькове ранили 2 полицейских. Фото: Facebook/Полиция Харьковской областиВ Харькове ранили 2 полицейских. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция задержала 12 активистов партии "Национальный корпус" во время акции сторонников "Партии Шария" в Киеве.

Противники Шария забросали его сторонников яйцами возле Офиса Президента.

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