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22 июня 2020, понедельник, 14:58 13
Жизнь 2020-06-22T15:45:01+03:00
Українські Новини
Коронавирус может спровоцировать диабет второго типа, — ученые

Коронавирус может спровоцировать диабет второго типа, — ученые

Елизавета Кесельман
Ученые, Исследования, Диабет, Коронавирус, сахарный диабет
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в ВОЗ заявили о препарате, который способен снизить риск смертности от коронавируса, ученые выяснили, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет. Об этом сообщает The Conversation.

Как отмечается, группа авторитетных академиков из нескольких стран обратилась в New England Journal of Medicine с предположением, что коронавирус может вызвать диабет у людей, которые до инфицирования не имели склонности к этой болезни.

Ученые делят диабет на два типа. Первый тип вызван тем, что иммунная система организма атакует клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Таким образом, без инсулина организм не может контролировать уровень сахара в крови. Диабет второго типа случается, когда инсулин вырабатывается в количествах сверх нормы, и в конце концов клетки, вырабатывающие инсулин, истощаются.

Отмечается, что ученым известно о связи вирусных инфекций и симптомов диабета. Вирусные инфекции могут спровоцировать уничтожение клеток, которые вырабатывают инсулин, также существуют случаи развития острого диабета во время свинки или энтеровирусных инфекций. Также существуют доказательства связи диабета первого типа с вирусом Коксаки.

Есть исследования, которые говорят о повышении риска аутоиммунного поражения клеток, которые производят инсулин, в связи с респираторными инфекциями. Есть данные о случае в Китае, когда у парня, который имел хорошее здоровье, развился острый диабет на фоне коронавируса.

Новый коронавирус имеет схожую механику и затрагивает поджелудочную железу, в которой может препятствовать нормальной выработке инсулина или убивать клетки, которые его вырабатывают.

Как сообщали Українські Новини, эксперты предупредили, что дексаметазон способен вызвать побочные смертельные эффекты для людей, которые болеют легкой формой коронавируса. 

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