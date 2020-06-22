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  • Прежде чем ситуация улучшится, она станет еще хуже, – ученый о пандемии коронавируса
22 июня 2020, понедельник, 12:29 61
Мир 2020-06-22T13:00:02+03:00
Українські Новини
Прежде чем ситуация улучшится, она станет еще хуже, – ученый о пандемии коронавируса

Прежде чем ситуация улучшится, она станет еще хуже, – ученый о пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Исследования, Ученый, Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

На днях Всемирная организация здравоохранения заявила, что с приходом летнего сезона риск распространения коронавируса не будет снижаться, что означает неизбежную вторую волну пандемии. Однако перед тем, как ситуация с коронавирусом в мире улучшится, она станет еще хуже, ведь не все радикальные меры, предпринятые властями, являются верными. Об этом рассказал научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Штефан Флаше в интервью DW.

По мнению ученого, который изучает распространение коронавируса и его предпосылки, реальное количество больных инфекцией трудно определить, поскольку у многих еще нет никаких симптомов, однако они уже являются носителями вируса. Таких людей чрезвычайно сложно выявить. Согласно исследованию, в 10-30 % случаев заражения вирус передается людьми, у которых симптомы пока отсутствуют.  В то же время стратегия сдерживания направлена на тех, у кого симптомы уже есть.

Флаше также отметил, что одной из весомых причин, по которой избежать распространения коронавируса не удалось практически ни одной стране, является тот факт, что на многих людей, которые также являются источниками заражения, не обращают должного внимания.

Как утверждает ученый, снизить заболеваемость в Китае и Южной Корее удалось благодаря жестким карантинным мерам.

"Замедление темпов распространения вируса также помогает сократить количество людей, которые болеют одновременно, и тем самым сохранить работоспособность системы здравоохранения. Кроме того, это дает драгоценное время для разработки вакцины против коронавируса и новых способов лечения", – утверждает эксперт.

В то же время, он считает, что вводить жесткие ограничения на въезд в страну имеет смысл лишь в том случаев, если число зараженных в конкретно взятой стране крайне невелико. Однако если вирус уже распространился по всей ее территории, то несколько инфицированных, прибывших из-за рубежа, уже не изменят ситуации.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила, что препарат дексаметазон снижает смертность от коронавируса, однако эксперты предупредили о смертельно-побочных эффектах. 

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