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22 июня 2020, понедельник, 10:55 547
Экономика 2020-06-22T12:00:04+03:00
Українські Новини
"Сумыхимпром" просит поддержки у властей по введению квот на импорт минудобрений

"Сумыхимпром" просит поддержки у властей по введению квот на импорт минудобрений

Александр Дмитриенко
Химпром, Сумыхимпром, Азотные удобрения, МКМТ
Азотные удобрения. Фото: carrefour.es
Азотные удобрения. Фото: carrefour.es

Коллектив крупнейшего производителя фосфатных удобрений предприятия "Сумыхимпром" (Сумы) просит поддержки у властей по введению квот на импорт минеральных удобрений.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

"Химики обеспокоены нынешней тенденцией на рынке минеральных удобрений, конкурировать с зарубежными производителями становится все сложнее. Процент импорта стал критическим, что является прямой угрозой дальнейшей работы предприятий химической промышленности. Чтобы избежать дестабилизации работы химической отрасли страны, сохранить рабочие места, химики обращаются в органы государственной власти с просьбой найти эффективный компромисс между участниками рынка и ввести ограничительные меры на импорт минудобрений", - говорится в сообщении.

Коллектив и руководство "Сумыхимпрома" обратились с просьбой поддержать позицию национального производителя к главам Сумской областной государственной администрации, Сумского облсовета, мэру города и председателю Сумского областного совета профсоюзов и донести до первых лиц государства позицию предприятия.

"Мы представляем интересы отрасли, в которой задействованы десятки тысяч сотрудников. Сегодня в "Сумыхимпроме" работает более 4200 человек, мы удерживаем мощную социальную сферу (оздоровительный лагерь "Зоряный", санаторий-профилакторий "Олдыш", Дворец культуры "Химик", медико-санитарную часть и др ..). По итогам 2019 года, мы заплатили в бюджеты всех уровней почти 500 млн. гривен налогов. Информируем, что сегодня решается вопрос о том, сколько людей останется на своих рабочих местах на химических предприятиях Украины буквально через полгода. Какой объем продукции мы сможем сделать", - говорится в письмах-обращениях.

При этом предприятие просит ввести адекватные меры для защиты интересов отечественных производителей.

"Решается вопрос о том, останется ли наша продукция на отечественном рынке, или наш рынок будет отдан на откуп иностранным компаниям, а украинские предприятия будут остановлены. Отсутствие квот - это прямое решение о предоставлении преимуществ на украинском рынке для иностранных компаний. Мы не просим дотаций. Мы не просим преференций. Мы просим адекватные меры для защиты интересов отечественных производителей, которые есть в руках правительства", - говорится в письмах-обращениях.

Как сообщали Українськi Новини, директора производителей минеральных удобрений намерены сообщить коллективам своих предприятий об отказе правительства от квот на импорт удобрений.

Ранее украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот". 

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с  1 июля.

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