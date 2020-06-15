Украинские химики обратились к Зеленскому из-за проблем импорта удобрений

Украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

Об этом говорится в их обращении, передают Українськi Новини.

"Квоты на импорт минудобрений должны были дать ответ, в какой точке наша отрасль могла бы оказаться через год-два. Отказ от их введения дает сигнал, что Украина не планирует защищаться, а отечественным химикам - что отрасль не является важной для национальной экономики. Если полный отказ от введения ограничительных мер - это и есть компромисс между участниками рынка, то мы не согласны с таким "компромиссом". Просим вас, как первых лиц государства, донести до нашей отрасли свою позицию. А также назвать причины, по которым подготовленные решения Минэкономики оказались заблокированы", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что большинство украинских производителей минеральных удобрений еще в 2019 году обратились в Министерство развития экономики с просьбой провести объективные расследования в отношении импорта и выработать меры по защите украинского товаропроизводителя.

"Насколько нам известно, такие расследования окончены в мае 2020 года. По ним есть конкретные выводы и рекомендации. Проведена большая аналитическая работа, по итогам которой Межведомственная комиссия по международной торговле 22 мая должна была принять решения, устанавливающие четкие правила игры на рынке минудобрений Украины, которые позволили бы украинским химическим предприятиям эффективно и бесперебойно обеспечивать украинский АПК качественной и доступной продукцией. Эти давно ожидаемые решения также предоставили бы украинским

производителям стабильность и возможность планировать работу предприятий в разрезе ближайших двух-трех лет", - говорится в обращении.

Однако, согласно обращению, из-за позиции ряда аграрных ассоциаций, выступивших против возможных государственных решений, Минэкономики продлило сроки рассмотрения вопроса на один месяц.

"На консультациях в Минэкономразвития, которые прошли в конце мая, нам, как представителям химпрома, было предложено совместно с чиновниками и конечными потребителями нашей продукции выработать общие подходы и решения. Ключевые слова, звучащие во время этих консультаций, были слова "диалог" и "компромисс". Мы не отказались от такого подхода, и приняли активное участие во всех консультациях, понимая, что идею диалога и компромисса в данном вопросе также разделяет глава государства", - говорится в обращении.

Отмечается, что несмотря на то, что противники защитных мер традиционно распространяют ложную информацию о возможных последствиях введения квот, часто строят свои выводы на ничем не подкрепленных предположениях о повышении цены на продукцию отечественных производителей, украинские химики были готовы обсуждать любые модели сотрудничества.

При этом вопрос торговых ограничений, квот и защитных рыночных мер перешел в плоскость политики, где одна из сторон явно не нацелена искать компромисс.

"Вчерашние заявления главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко в отношении квот, которые он фактически сделал от имени Президента Украины, идут в разрез с той позицией, которую по данному вопросу до вчерашнего дня занимала украинская власть, говоря о необходимости диалога и компромисса между отраслями. Отказ от введения разумных ограничений на импорт минеральных удобрений воспринимается нами как фактический отказ от поддержки всей украинской химической промышленности... Сегодня официальные лица фактически заявляют, что меры по защите химической отрасли не являются приоритетными. При этом ссылаются на позицию Президента Украины, которую для нас было бы важно услышать напрямую", - отмечается в обращении.

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Как сообщали Українськi Новини, Федерация работодателей Украины заявляет, что представители аграрной и химической отраслей начали разработку меморандума по контролю цен на минеральные удобрения на украинском рынке.

ФРУ также заявляет, что в случае, если квоты на импортные удобрения не будут введены, Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения до 300 дней (ориентировочно - до июля).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ровноазот", "Черкасский «Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.