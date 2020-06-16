Директора химпредприятий донесут до трудовых коллективов позицию правительства по квотам на импорт удобрений

Директора химпредприятий Украины донесут до трудовых коллективов позицию правительства относительно квот на импорт удобрений.

Об этом говорится в заявлении генеральных директоров шести химических предприятий: «Днепразот», "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот», Днепровский завод минеральных удобрений, «Сумыхимпром», черкасского «Азота» и Союза химиков Украины, передают Українськi Новини.

"Директора заводов возвращаются на свои предприятия и донесут позицию власти по вопросу защиты химпредприятий своим трудовым коллективам. До конца этой недели решено провести собрания трудовых коллективов, на которых людям будет объявлено об отказе правительства Украины поддержать наши предприятия. Говорить будем честно, откровенно, со всей имеющейся на руках информацией. Также будем внутри трудовых коллективах принимать решения о дальнейших действиях", - говорится в нем.

Согласно заявлению, во вторник в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прошла встреча министра Игоря Петрашко и его заместителя Тараса Качки с директорами химических предприятий Украины и представителями Союза химиков Украины, на которой обсуждалась тема квот на импорт минеральных удобрений в Украину, расследования по которым велись с августа 2019 года.

Ранее отечественные производители минудобрений, обратились в Минэкономики с просьбой ограничить попадание на украинский рынок импортной продукции, что дало бы возможность загрузить украинские предприятия в среднем на 80% мощности.

В заявлении отмечается, что 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) планировала внедрить защитные меры, однако в результате было принято решение продлить расследование на один месяц.

"Сегодняшняя встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить, и что это якобы воля самого Президента, продиктованная некими государственными интересами", - говорится в заявлении.

При этом на встрече в Минэкономики директора химзаводов, как представители трудовых коллективов, рассчитывали услышать компромиссное решение по этому вопросу, которое стало бы результатом консультаций между представителями химической промышленности и агропромышленного комплекса.

"Именно о таком подходе последний месяц говорили все участвующие в процессе стороны, ссылаясь и на позицию президента. Мы не могли даже подумать, что заявления премьер-министра, и министра экономики о необходимости защиты национального производителя в кризис могут настолько расходиться с реальными делами. Сегодня нам показали такой «компромисс» в виде отказа от введения квот, хотя мы точно знаем, что материалы расследований подтверждают наличие оснований для введения квот", - отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что данная позиция властей приведет к сокращению персонала на отечественных химпредприятиях.

«Констатируем, что что нынешняя позиция власти фактически означает молчаливое согласие на будущие увольнения и сокращения штата, которые предприятия украинского химпрома будут вынуждены сделать в ситуации, когда украинский рынок оказывается полностью открытым для иностранных компаний. По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе», - говорится в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней до 300 дней (ориентировочно - до июля).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.