"Сумихімпром" просить підтримки у влади щодо введення квот на імпорт міндобрив

Колектив найбільшого виробника фосфатних добрив підприємства "Сумихімпром" (Суми) просить підтримки у влади щодо введення квот на імпорт мінеральних добрив.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

"Хіміки стурбовані нинішньою тенденцією на ринку мінеральних добрив, конкурувати з закордонними виробниками стає все складніше. Відсоток імпорту став критичним, що є прямою загрозою подальшої роботи підприємств хімічної промисловості. Щоб уникнути дестабілізації роботи хімічної галузі країни, зберегти робочі місця, хіміки звертаються до органів державної влади з проханням знайти ефективний компроміс між учасниками ринку і ввести обмежувальні заходи на імпорт міндобрив", - йдеться в повідомленні.

Колектив і керівництво "Сумихімпрому" звернулися з проханням підтримати позицію національного виробника до голів Сумської обласної державної адміністрації, Сумської облради, мера міста та голови Сумської обласної ради профспілок і донести до перших осіб держави позицію підприємства.

"Ми представляємо інтереси галузі, в якій задіяні десятки тисяч співробітників. Сьогодні в "Сумихімпромі" працює понад 4200 осіб, ми утримуємо потужну соціальну сферу (оздоровчий табір "Зоряний", санаторій-профілакторій "Олдыш", Палац культури "Хімік", медико-санітарну частину тощо). За підсумками 2019 року, ми заплатили до бюджетів усіх рівнів майже 500 млн. гривень податків. Інформуємо, що сьогодні вирішується питання про те, скільки людей залишиться на своїх робочих місцях на хімічних підприємствах України буквально через півроку. Який обсяг продукції ми зможемо зробити", - йдеться у листах-зверненнях.

При цьому підприємство просить ввести адекватні заходи для захисту інтересів вітчизняних виробників.

"Вирішується питання про те, чи залишиться наша продукція на вітчизняному ринку, або наш ринок буде відданий на відкуп іноземним компаніям, а українські підприємства будуть зупинені. Відсутність квот - це пряме рішення про надання переваг на українському ринку для іноземних компаній. Ми не просимо дотацій. Ми не просимо преференцій. Ми просимо адекватні заходи для захисту інтересів вітчизняних виробників, які є в руках уряду", - йдеться у листах-зверненнях.

Як повідомляли Українські Новини, директора виробників мінеральних добрив мають намір повідомити колективам своїх підприємств про відмову уряду від квот на імпорт добрив.

Раніше українські підприємства хімічної промисловості звернулися до президента Володимиру Зеленському і прем'єр-міністра ДенисаШмыгаля через проблему в завершенні розслідування щодо імпорту азотних добрив.

25 травня МКМТ ухвалила рішення про продовження спеціального розслідування щодо імпорту в Україну азотних мінеральних добрив незалежно від країни походження на 30 днів.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що має намір ініціювати введення квот на імпорт мінеральних добрив.

21 серпня 2019 ММКТ початку два спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, зокрема нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші, незалежно від країни походження та експорту; добрив мінеральних із вмістом азоту і фосфору і добрив мінеральних із вмістом азоту, фосфору, калію, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту.

Ініціаторами справи виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", черкаський "Азот" і "Сєвєродонецький Азот".

У травні 2019 року Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку заборонених до ввезення товарів з Росії, включивши в нього азотні і калійні добрива.

Дане рішення вступило в силу з 1 липня.