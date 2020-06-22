У мэра Хмельницкого сообщили, что он заплатит штраф 17 тыс. гривен за посещение кафе без маски

В то время, как суд не смог оштрафовать Зеленского за "кофе без маски", мэр Хмельницкого Александр Симчишин намерен оплатить 17 тыс. гривен штрафа за посещение кафе без маски.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.

"Александр Симчишин оплатит штраф сразу же после того, как решение суда вступит в силу", - сказали в ведомстве.

Вместе с тем, мэр Хмельницкого не будет обжаловать это решение и выполнит его.

Ранее вместе с президентом и руководством его Офиса Симчишин посетил кафе и выпил кофе с нарушением режима карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Хмельницкий горрайонный суд наложил штрафы в размере 17 тыс. гривен на главу Офиса Президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, мэра Хмельницкого Александра Симчишина, главу Хмельницкой обладминистрации Дмитрия Габинета за посещение кафе без масок.



Ранее полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.