Никаких настольных игр и книг. Минздрав утвердил рекомендации по работе молодежных центров

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно работы предприятий, учреждений, организаций молодежной сферы и сферы национально-патриотического воспитания, в том числе молодежных центров, в период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №37 от 20 июня, передают Українськi Новини.

Согласно документу, перед началом рабочего дня всем сотрудникам указанных заведений нужно будет пройти термометрию.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

В заведениях нужно будет организовать места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.

При проведении мероприятий в помещениях разрешено пребывание не более 1 человека на 5 кв. м, одновременно в одном помещении может находиться не более 10 человек (включительно с работниками заведения).

В помещениях нужно находиться исключительно в масках или респираторах.

Запрещено предоставление услуг по проживанию, фунционирование в качестве детских оздоровительных учреждений.

Также запрещено использование многоразовых полотенец, размещение в доступности для посетителей печатной продукции, использование настольных игр, книг, общей канцелярской продукции, использование при проведении мероприятий методов, которые предусматривают физический контакт между участниками.

Администрация заведения должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию поверхностей в и влажную уборку помещений каждые 2 часа, проветривание каждые 2 часа не менее 15 минут, постоянное наличие жидкого мыла и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве опубликовали рекомендации для посещения пляжей в карантин.



Также Минздрав опубликовал рекомендации для проведения ВНО.