С 1 июля в Украине поднимут прожиточный минимум. На сколько "разбогатеют" украинцы

С 1 июля поднимают прожиточный минимум на 74 гривны

С 1 июля поднимают прожиточный минимум на 74 гривны

В то время как с 1 июля повышат пенсии для пенсионеров, в Украине со следующего месяца повысят и минимальный прожиточный минимум. С 1 июля он составит 1712 гривен для нетрудоспособных лиц, передают Українські Новини.

С 1 июля перечислят главный социальный стандарт – прожиточный минимум. Его увеличат на 74 гривны до 1712 для нетрудоспособных лиц. Сегодня прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1638 гривен.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля увеличится до 1859 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет увеличится до 2318 гривен.

Следующее повышение прожиточного минимум ожидается с 1 декабря 2020 года. Для нетрудоспособных лиц его повысят еще на 57 гривен до 1769 гривен.

Для детей до 6 лет повысят до 1921 гривен, а детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен.

Согласно Закону "О прожиточном минимуме", он предполагает стоимостную величину достаточную для обеспечения нормального функционирования организма человека, набор продуктов питания, а также минимальный набор непродовольственных товаров и минимальный набор услуг, которые необходимы для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Ранее Українські Новини сообщали, Верховная Рада ввела соцпомощь пенсионерам достигшим 80 лет в размере 40% от размера прожиточного минимума.

В 2020 и 2021 годах на пенсионеров ожидает ряд новшеств, которые касаются начисления социальных выплат.