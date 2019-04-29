В Польше арестовали таксиста, намеренно переехавшего украинца

Суд во Вроцлаве арестовал таксиста, который намеренно протаранил украинца на велосипеде, на три месяца.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила "Европейская правда".

Так, 37-летнего таксиста арестовали на три месяца за попытку умышленного убийства. Инцидент произошел утром в субботу в окрестностях городского парка. Так, украинский велосипедист переехал дорогу на красный свет и врезался в такси.

"После столкновения мужчины на минутку задержались, после этого велосипедист поехал. Водитель автомобиля двинулся за ним, заехав на территорию парка", - сообщили в полиции Вроцлава.

Сообщается, что таксист был настолько взбешен, что заехал автомобилем на аллею для пешеходов и велосипедистов. Через некоторое время он нажал на газ и намеренно наехал на украинца.

Велосипедисту на помощь бросились случайные прохожие, которые вызвали скорую. У мужчины раздроблена грудная клетка.

Водитель такси настаивает, что он невиновен.

"Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей" – заявил таксист.

Как сообщали Українські Новини, в Польше в группу людей врезался BMW, погибли трое украинцев.

Ранее в Польше автомобиль сбил на пешеходном переходе украинку.

В Польше на освещенном пешеходном переходе на смерть сбили двух украинок, еще одна госпитализирована.