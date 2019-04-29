В Польше арестовали таксиста, намеренно переехавшего украинца

Суд во Вроцлаве арестовал таксиста, который намеренно протаранил украинца на велосипеде, на три месяца.\r\nОб этом со ссылкой на местные СМИ сообщила "Европейская правда".\r\nТак, 37-летнего таксиста арестовали на три месяца за попытку умышленного убийства. Инцидент произошел утром в субботу в окрестностях городского парка. Так, украинский велосипедист переехал дорогу на красный свет и врезался в такси.\r\n"После столкновения мужчины на минутку задержались, после этого велосипедист поехал. Водитель автомобиля двинулся за ним, заехав на территорию парка", - сообщили в полиции Вроцлава.\r\nСообщается, что таксист был настолько взбешен, что заехал автомобилем на аллею для пешеходов и велосипедистов. Через некоторое время он нажал на газ и намеренно наехал на украинца.\r\nВелосипедисту на помощь бросились случайные прохожие, которые вызвали скорую. У мужчины раздроблена грудная клетка.\r\nВодитель такси настаивает, что он невиновен.\r\n"Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей" – заявил таксист.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Польше в группу людей врезался BMW, погибли трое украинцев.\r\nРанее в Польше автомобиль сбил на пешеходном переходе украинку.\r\nВ Польше на освещенном пешеходном переходе на смерть сбили двух украинок, еще одна госпитализирована.