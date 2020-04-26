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26 апреля 2020, воскресенье, 22:26 861
Общество 2020-04-26T22:27:56+03:00
Українські Новини
Под Киевом в "Добропарке" расцвели миллионы тюльпанов: яркие фото нежных весенних цветов

Под Киевом в "Добропарке" расцвели миллионы тюльпанов: яркие фото нежных весенних цветов

Надежда Комендантова
Тюльпаны, Фоторепортаж, Цветение, парк

В то время, как на Певческом поле открывается десятая юбилейная выставка тюльпанов, под Киевом продолжается строительство нового дендропарка "Добропарк". Его открытие анонсировали на начало сезона тюльпанов — 24 апреля. Однако эта дата пришлась на время карантина и парк не доступен для посетителей.

Как сообщает официальная страница "Добропарк" в Facebook, в парке высадили больше миллиона (1 270 000) тюльпанов. Двадцать сотрудников парка садили их месяц с утра до вечера. Сегодня поля заиграли буйством красок. 

"Добропарк" — это новый современный дендропарк под Киевом. В 2020 году, когда парк только начнет работу, в парке будет полтора миллиона тюльпанов, а уже через год их будет уже 3 миллиона. 

Также на странице дендропарка появились фото нежных весенних цветов.

Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров
Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров
Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров
Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров
Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров
Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров
Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров
Тюльпаны расцвели в парке
Тюльпаны расцвели в парке "Добров". Фото: Facebook/Добров

Ранее Українські Новини составили подборку удивительных цветочных композиций от известного японского флориста Азумы Макото (Azuma Makoto).  

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