Под Киевом в "Добропарке" расцвели миллионы тюльпанов: яркие фото нежных весенних цветов

В то время, как на Певческом поле открывается десятая юбилейная выставка тюльпанов, под Киевом продолжается строительство нового дендропарка "Добропарк". Его открытие анонсировали на начало сезона тюльпанов — 24 апреля. Однако эта дата пришлась на время карантина и парк не доступен для посетителей.

Как сообщает официальная страница "Добропарк" в Facebook, в парке высадили больше миллиона (1 270 000) тюльпанов. Двадцать сотрудников парка садили их месяц с утра до вечера. Сегодня поля заиграли буйством красок.

"Добропарк" — это новый современный дендропарк под Киевом. В 2020 году, когда парк только начнет работу, в парке будет полтора миллиона тюльпанов, а уже через год их будет уже 3 миллиона.

Также на странице дендропарка появились фото нежных весенних цветов.