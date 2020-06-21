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  • Просыпаешься, а подъезда нет: в сети опубликовали видео первых секунд после взрыва на Позняках
21 июня 2020, воскресенье, 17:15 64
Происшествия 2020-06-21T17:30:01+03:00
Українські Новини
Просыпаешься, а подъезда нет: в сети опубликовали видео первых секунд после взрыва на Позняках

Просыпаешься, а подъезда нет: в сети опубликовали видео первых секунд после взрыва на Позняках

Надежда Комендантова
Видео, Взрыв газа, взрыв в многоэтажке, взрыв на Позняках

В сети появилось видео, снятое сразу после взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве 21 июня, в котором погибли два человека, а полиция открыла уголовное дело.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-канале "ХС|Харьков".

На видео, снятом из одной из квартир пострадавшего дома сразу после взрыва, видны фрагменты стен, лежащие на земле и большие дыры в стенах дома а также трещины.

"Первые секунды после сегодняшнего взрыва в киевской многоэтажке. Просыпаешься, а у тебя подъезда нет", - подписал видео автор публикации.

Как сообщали Українські Новини,  мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов, а дом может обрушиться  любой момент. Также во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики. А в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в жилом доме в Киеве.

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