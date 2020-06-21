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21 июня 2020, воскресенье, 10:11 90
Lifestyle 2020-06-21T10:15:01+03:00
Українські Новини
Google посвятил дудл ко Дню отца. Как создать яркую открытку

Google посвятил дудл ко Дню отца. Как создать яркую открытку

Валерия Драгомирова
дудл, День отца, Google-дудл, День папы
День папы. Дудл от Google
День папы. Дудл от Google

21 июня в Украине и за рубежом отмечается День отца. По этому случаю компания Google сделала праздничный дудл и предлагает создать яркую интерактивную открытку.

"Будь они рядом или далеко, сделайте для папы небольшое произведение искусства от всего сердца в современном интерактивном цифровом картографе Doodle. С днем отца!", - говорится в сообщении компании. 

Если нажать на дудл, появляется анимированная открытка с надписью "С Днем отца! Давайте творить!". Можно создать собственную открытку и отправить ее папе, дедушке и всем, кто причастен к празднику.

С Днем отцаС Днем отца

В подборке стикеров можно найти сердечки, пуговицы, ракушки, листики, цветочки, сладости, милых пчел и многое другое.

Открытка ко Дню отца от GoogleОткрытка ко Дню отца cвоими руками


Как сообщали Українські Новини, депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин. В действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.

Кроме того, 21 июня в Украине отмечают День медика

Также День медика сегодня отмечают в странах: Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан.

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