Google посвятил дудл ко Дню отца. Как создать яркую открытку

21 июня в Украине и за рубежом отмечается День отца. По этому случаю компания Google сделала праздничный дудл и предлагает создать яркую интерактивную открытку.

"Будь они рядом или далеко, сделайте для папы небольшое произведение искусства от всего сердца в современном интерактивном цифровом картографе Doodle. С днем отца!", - говорится в сообщении компании.

Если нажать на дудл, появляется анимированная открытка с надписью "С Днем отца! Давайте творить!". Можно создать собственную открытку и отправить ее папе, дедушке и всем, кто причастен к празднику.

С Днем отца



В подборке стикеров можно найти сердечки, пуговицы, ракушки, листики, цветочки, сладости, милых пчел и многое другое.

Открытка ко Дню отца cвоими руками



Как сообщали Українські Новини, депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин. В действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.



Кроме того, 21 июня в Украине отмечают День медика.



Также День медика сегодня отмечают в странах: Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан.