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21 июня 2020, воскресенье, 08:42 507
Lifestyle 2020-06-21T10:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечается День папы. Поздравления в картинках

Сегодня отмечается День папы. Поздравления в картинках

Валерия Драгомирова
Поздравления, День отца, Картинки, День папы
День папы. Фото: pixabay
День папы. Фото: pixabay

Сегодня, 21 июня, в Украине и в большинстве странах отмечается День отца. Українські Новини подготовили открытки для поздравления.

В Украине День отца отмечается в третье воскресенье июня. Праздник официально определен с 8 мая 2019 года, когда Кабинет Министров Украины одобрил Указ Президента Украины "О Дне отца".

День папы. Картинка: pinterestДень папы. Картинка: pinterest

C Днем отца. Картинка: pinterestC Днем отца. Картинка: pinterest

Я люблю тебя, папочка. Картинка: pinterestЯ люблю тебя, папочка. Картинка: pinterest

Поздравление с Днем отца. Картинка: pinterestПоздравление с Днем отца. Картинка: pinterest

С Днем папы. Картинка: pinterestС Днем папы. Картинка: pinterest



Как сообщали Українські Новини, депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин.

Законопроектом предлагается расширить возможности мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей путем введения для мужчин отпуска при рождении ребенка.

В действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.

Кроме того, 21 июня в Украине отмечают День медика

Также День медика сегодня отмечают в странах: Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан.

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