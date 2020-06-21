Сегодня отмечается День папы. Поздравления в картинках

Сегодня, 21 июня, в Украине и в большинстве странах отмечается День отца. Українські Новини подготовили открытки для поздравления.

В Украине День отца отмечается в третье воскресенье июня. Праздник официально определен с 8 мая 2019 года, когда Кабинет Министров Украины одобрил Указ Президента Украины "О Дне отца".



День папы. Картинка: pinterest

C Днем отца. Картинка: pinterest

Я люблю тебя, папочка. Картинка: pinterest

Поздравление с Днем отца. Картинка: pinterest

С Днем папы. Картинка: pinterest





Как сообщали Українські Новини, депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин.



Законопроектом предлагается расширить возможности мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей путем введения для мужчин отпуска при рождении ребенка.



В действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.



Кроме того, 21 июня в Украине отмечают День медика.



Также День медика сегодня отмечают в странах: Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан.