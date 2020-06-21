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21 июня 2020, воскресенье, 08:15 24
Общество 2020-06-21T08:16:29+03:00
Українські Новини
В сети ресторанов "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке

В сети ресторанов "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке

Валерия Драгомирова
Русский язык, Обслуживание, Львовские круассаны, Lviv Croissants
Львовские круассаны. Фото: Facebook/Lviv Croissants
Львовские круассаны. Фото: Facebook/Lviv Croissants

В то время, как украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском, в сети ресторанов Lviv Croissants ("Львовские круассаны") сообщили, что не будут обслуживать посетителей на русском языке. 

Об сообщила пресс-служба "Львовских круассанов" в Facebook.


В терминалах для бесконтактного заказа можно выбрать украинский, английский и даже польский язык.

Так, представители сети рассказали о том, что внутри ресторанов уже установлены терминалы для обслуживания посетителей. Однако в "Львовских круассанах" отметили, что программное обеспечение таких терминалов прописано для использования на украинском, русском, английском и польском языках.

"К сожалению, изменить настройки за один-два дня мы физически не могли, - сокрушаются представители сети ресторанов. - Но сознательно решили, что не будем оттягивать установление таких терминалов. Хотя и решили, что русского языка в наших заведениях не будет".

Теперь же опция выбора русского языка в терминалах обслуживания уже удалена.

"Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", - добавили в Lviv Croissants.

Напомним, ранее в соцсетях жаловались на отказ украинского McDonald’s обслуживать клиентов на русском языке. 

Также депутат напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский.

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