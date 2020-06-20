Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Европейская солидарность") заявляет от том, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту слежки за экс-президентом Петром Порошенко, против которого закрыли три дела.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили Государственному бюро расследований", - написал Арьев.

В ответе Офиса генпрокурора, который обнародовал Арьев, указывается, что по фактам, изложенным в заявлении, Офисом генпрокурора 12 июня внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренным ч. 1 ст. 365 Уголовно кодекса (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа).

Как сообщали Українські Новини, украинский конгрессовый комитет Америки осуждает и считает политически мотивированными дела против Порошенко.



Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.