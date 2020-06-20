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20 июня 2020, суббота, 16:27 18
Судебная власть 2020-06-20T16:30:02+03:00
Українські Новини
Украинский конгрессовый комитет Америки осуждает и считает политически мотивированными дела против Порошенко

Украинский конгрессовый комитет Америки осуждает и считает политически мотивированными дела против Порошенко

Елена Новикова
Петр Порошенко, Европейская солидарность, Дело Порошенко, УККА, Украинский конгрессовый комитет Америки
Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) осуждает и считает политически мотивированными дела против бывшего Президента, депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, в то время, как против экс-президента открыли уголовное производство о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ)

Об этом говорится в заявлении организации, передают Українськi Новини.

"Украинский конгрессовый комитет Америки (UCCA), крупнейшее массовое представительство американцев украинского происхождения, глубоко встревожен недавними признаками избирательного правосудия в Украине и вынужден осудить попытки украинского правительства вести политически мотивированные дела против бывших правительственных чиновников и лидеров гражданского общества Украины - в том числе их выраженное желание задержать бывшего Президента Петра Порошенко перед началом политического шоу", - говорится в нем.

Отмечается,что избирательное политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе.

"Вместо того чтобы разрушать авторитет Украины среди ее глобальных партнеров, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона", - призывает УККА.

Как сообщали Українськi Новини, 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.

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