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20 июня 2020, суббота, 14:33 389
Общество 2020-06-20T15:00:01+03:00
Українські Новини
Над Киевом заметили облако в форме гриба. В ГСЧС обяснили природу этого явления

Над Киевом заметили облако в форме гриба. В ГСЧС обяснили природу этого явления

Елена Новикова
Облако, Воронка, Гриб, ГСЧС, Ядерный гриб, Наковальня

В пятницу, 19 июня, жители Киева заметили в небе большое облако в виде воронки или гриба, в то время, как 20-21 июня, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали не паниковать и объяснили природу этого явления на своей страничке в Facebook.

Так, сообщается, что это облаки называется "наковальня". Оно встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.

Облако Облако "наковальня" в селе Гатное. Facebook/ Konstantin Balakin

Облако в форме наковальни в Киеве. Фото: Facebook/Andriy BrygidaОблако в форме наковальни в Киеве. Фото: Facebook/Andriy Brygida

В ГСЧС добавили, что такие облака ранее уже были замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.

 

Как сообщали Українські Новини, 2 июня в небе над Киевом жители столицы наблюдали первую летнюю двойную радугу.

Также в воскресенье, 21 июня, украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение "Огненное кольцо".

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