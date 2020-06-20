Над Киевом заметили облако в форме гриба. В ГСЧС обяснили природу этого явления

В пятницу, 19 июня, жители Киева заметили в небе большое облако в виде воронки или гриба, в то время, как 20-21 июня, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали не паниковать и объяснили природу этого явления на своей страничке в Facebook.

Так, сообщается, что это облаки называется "наковальня". Оно встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.

Облако "наковальня" в селе Гатное. Facebook/ Konstantin Balakin

Облако в форме наковальни в Киеве. Фото: Facebook/Andriy Brygida

В ГСЧС добавили, что такие облака ранее уже были замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.

Как сообщали Українські Новини, 2 июня в небе над Киевом жители столицы наблюдали первую летнюю двойную радугу.

Также в воскресенье, 21 июня, украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение "Огненное кольцо".