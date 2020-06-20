В годовщину убийства журналиста Комарова в НСЖУ потребовали от полиции отчет о расследовании

В годовщину убийства журналиста Вадима Комарова Национальный союз журналистов Украины настояли на публичном отчете Нацполиции о должных усилиях для расследования дела. Об этом на своей странице сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Так, жестокое нападение на журналиста состоялось 5 мая 2019 в центре Черкасс. Вадим Комаров впал в кому и пробыл в этом состоянии все полтора месяца до своей смерти.

"И дело убийства Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, и дело убийства Вадима Комарова в Черкассах в 2019 году были одними из главных вопросов специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов в ноябре 2019 года. И несмотря на заверения, что над расследованием работает специальная следственная группа на уровне руководства криминальной полиции Украины, информация о прогрессе в расследовании убийства Вадима Комарова отсутствует", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что убийство журналиста дает сигнал черкасским журналистам не нарушать неудобных тем и не критиковать власть.

"Не нарушать неудобных тем и не критиковать наделенных властью лиц - именно такой сигнал дает черкасским журналистам убийство Вадима Комарова и отсутствие должных усилий для раскрытия преступления", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, следствие назвало возможную версию убийства Шеремета.

Также Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.