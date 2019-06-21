Убийство Комарова является преступлением против всех журналистов в целом, – Томиленко

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко считает, что убийство черкасского журналиста Вадима Комарова является преступлением против всех журналистов в целом.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Томиленко отметил, что в данный момент ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайно трагична. Ежегодный "Индекс физической безопасности журналистов", который НСЖУ проводит совместно с партнерами, ежегодно фиксирует не менее 80 нападений на сотрудников СМИ.

"К сожалению, на противовесов успешных дел расследование таких преступлений, что дает нам право говорить о системном безнаказанность, - отметил Сергей Томиленко. - НСЖУ, как крупнейшее журналистское объединение, постоянно призывает к публичным отчетам руководителей правоохранительных ведомств. Но сегодня правоохранители не готовы к открытому диалогу".

О ходе расследования убийства Вадима Комарова, то изначально актив НСЖУ был настроен критически: не было надлежащих отчетов от правоохранителей и открытости в этом делу.

"Также мы убеждены, что причиной убийства стала именно работа Вадима. Поэтому и статья, по которой возбуждено дело, должна быть переквалифицирована на профессиональную 345 (покушение на жизнь журналиста), а теперь после смерти Вадима на 348, - подчеркнул Томиленко. - Сейчас следственная группа была усилена, ее возглавил заместитель Сергея Князева (руководитель криминальной полиции Нацполиции Вячеслав Аброськин). Со своей стороны будем осуществлять общественный контроль, чтобы виновные в таком жестоком преступлении были наказаны. Убийство Вадима Комарова - это преступление против всех журналистов в целом".

Отметим, сегодня, 21 июня, в Черкассах состоялась пресс-конференция НСЖУ, посвященная обстоятельствам убийства Вадима Комарова, проблемам физической безопасности сотрудников СМИ в Украине и борьбе с системной безнаказанностью за преступления против журналистов.

Участие в мероприятии приняли председатель НСЖУ Сергей Томиленко, главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева, секретарь НСЖУ, медиа-юрист Валерий Макеев, а также журналисты черкасских и центральных СМИ, общественные активисты, друзья и близкие Вадима Комарова.

Как сообщалось, 20 июня, около 2:00, не приходя в сознание, в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров. Он находился в коме после жестокого избиения, произошедшего 4 мая около 9:00 в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.

В НСЖУ отметили, что, по информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. Журналиста уже пытались застрелить в 2016 году.