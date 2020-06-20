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20 июня 2020, суббота, 08:00 298
Общество 2020-06-20T08:00:01+03:00
Українські Новини
Иммунолог развеял миф о коронавирусе и комарах

Иммунолог развеял миф о коронавирусе и комарах

Кира Молчанова
Комары, Коронавирус, Распространение коронавируса, Клещи
Комар. Фото: Pixabay
Комар. Фото: Pixabay

От укуса клеща или комара нельзя заразиться коронавирусом потому что COVID-19 не присутствует в крови зараженных людей.

Об этом Українським Новинам сообщил вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

"Не вижу никакой возможности этого, это просто из разряда фантастики, то есть это вообще исключено. Коронавирус почти не присутствует в крови, даже у тяжелобольных, поэтому кровь пациентов является достаточно безопасной жидкостью", - сказал он.

Врач говорит, что если бы коронавирус присутствовал в крови, то комар или клещ не смогли бы его передать другому человеку из-за того, что клещи и комары живут мало, поэтому не смогут перекусать двух и более людей.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня врач-вирусолог Евгения Менжулина сообщила, что высокая температура воздуха за счет ультрафиолетового излучения понижает агрессивность передачи коронавируса.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения отмечают, что мухи и комары не переносят Covid-19.

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