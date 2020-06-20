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20 червня 2020, субота, 08:00 2
Суспільство 2020-06-20T08:00:01+03:00
Українські Новини
Імунолог розвіяв міф про коронавірус і комарів

Імунолог розвіяв міф про коронавірус і комарів

Кира Молчанова
комарі, Коронавірус, Розповсюдження коронавірусу, Кліщ
Комар. Фото: Pixabay
Комар. Фото: Pixabay

Від укусу кліща або комара можна заразитися коронавірусом тому що COVID-19 не присутня в крові заражених людей.

Про це Українським Новинам повідомив вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.

"Не бачу ніякої можливості цього, це просто з розряду фантастики, тобто це взагалі виключено. Коронавірус майже не присутня в крові, навіть у тяжкохворих, тому кров пацієнтів є досить безпечною рідиною", - сказав він.

Лікар каже, що якби коронавірус був присутній в крові, то комар або кліщ не змогли б його передати іншій людині з-за того, що кліщі і комарі живуть мало, тому не зможуть покусати двох і більше людей.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна повідомила, що висока температура повітря за рахунок ультрафіолетового випромінювання знижує агресивність передачі коронавіруса.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що мухи і комарі не переносять Covid-19.

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