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19 июня 2020, пятница, 21:48 520
Общество 2020-06-19T21:50:26+03:00
Українські Новини
Три года в ливийской тюрьме. В Украину вернулись 14 моряков

Три года в ливийской тюрьме. В Украину вернулись 14 моряков

Кира Молчанова
Моряки, Ливия, Владимир Зеленский, украинские моряки
Корабль.Фото: pixabay
Корабль.Фото: pixabay

14 моряков вернулись в Украину после 3 лет заключения в Ливии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В международном аэропорту "Борисполь" приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии", - сказано в нем.

Президент Владимир Зеленский приветствовал их возвращение домой.

"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в ​​Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - сказал он.

Украинских моряков задержали в Ливии в апреле 2017 года по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов.

"Из-за сложной внутриполитической ситуации и ситуации с безопасностью в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями не завершалось в течение длительного периода. Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на родину", - сказано в сообщении.

Глава государства поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины и всех, кто помогал.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июня Зеленский уволил посла Украины в Ливии Николая Нагорного.

Государственная авиационная служба заявила, что не располагает информацией о присутствии в Ливии самолетов украинских авиакомпаний.

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