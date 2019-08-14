В распоряжении Госавиаслужбы нет информации о присутствии в Ливии украинских самолетов

Государственная авиационная служба заявила, что не располагает информацией о присутствии в Ливии самолетов украинских авиакомпаний.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель службы Александр Бильчук.

"В настоящее время у Госавиаслужбы отсутствует официальная информация о нахождении воздушных судов украинских авиакомпаний в Ливии", - написал он.

При этом Бильчук отметил, что с начала 2019 года на территории Ливии было зафиксировано два случая вмешательства в деятельность эксплуатантов, которые привели к разрушению трех воздушных судов украинских компаний - 2 у ООО "Европа Эйр" и 1 у ООО "Скайавиатранс".

С августа Госавиаслужба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов Ливии в связи с обострением военно-политической ситуации в стране.

Как сообщали Українськi Новини, в Ливии в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.

В начале августа ряд СМИ опубликовал информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисурата, который транспортировал гуманитарный груз для Общества Красного Полумесяца Ливии.