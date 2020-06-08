В начале лета в Украине обильно "зацвела" ель

В Украине, перед Троицкими выходными обильно "зацвела" ель, из шишек которой украинцы могут варить варенье. Об этом говорится в сообщении "Гринявского лесного хозяйства" на Facebook.

Как передает ведомство, в лесах для ели существуют оптимальные условия прорастания. Она может достигать возраста 500-600 лет, высоты 60 метров и диаметром 2 метра.

В этом году в Украине зацвела ель. Фото: facebook.com/gryniavalis

Кроме того, обычно ель опыляется в мае. Мужские шишки удлиненно-цилиндрические (20-25 мм длиной), красноватые, размещенные на концах прошлогодних побегов Женские шишки зеленоватые или малиновые (10-15 мм длиной), цилиндрические, размещенные на концах молодых веточек. Спелые шишки продолговато-цилиндрические (10-15 см длиной), сначала зеленые или фиолетовые, позже бурые, повисшие, блестящие.

Еловые шишки. Фото: facebook.com/gryniavalis

Как сообщали Українські Новини, в конце весны в Киеве открыли уникальную выставку сказочных инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес".

Кроме того, в Киеве выставка тюльпанов-2020 проходила в онлайн-режиме из-за каратина в Украине.