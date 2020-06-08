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08 июня 2020, понедельник, 10:38 17
Lifestyle 2020-06-08T10:45:01+03:00
Українські Новини
В начале лета в Украине обильно "зацвела" ель

В начале лета в Украине обильно "зацвела" ель

Елизавета Кесельман
Ель, Шишки, Еловые шишки, Сироп из шишек, Еловое варенье
Еловые шишки. Фото: facebook/gryniavalis
Еловые шишки. Фото: facebook/gryniavalis

В Украине, перед Троицкими выходными обильно "зацвела" ель, из шишек которой украинцы могут варить варенье. Об этом говорится в сообщении "Гринявского лесного хозяйства" на Facebook.

Как передает ведомство, в лесах для ели существуют оптимальные условия прорастания. Она может достигать возраста 500-600 лет, высоты 60 метров и диаметром 2 метра.

В этом году в Украине зацвела ель. Фото: facebook.com/gryniavalisВ этом году в Украине зацвела ель. Фото: facebook.com/gryniavalis

Кроме того, обычно ель опыляется в мае. Мужские шишки удлиненно-цилиндрические (20-25 мм длиной), красноватые, размещенные на концах прошлогодних побегов Женские шишки зеленоватые или малиновые (10-15 мм длиной), цилиндрические, размещенные на концах молодых веточек. Спелые шишки продолговато-цилиндрические (10-15 см длиной), сначала зеленые или фиолетовые, позже бурые, повисшие, блестящие. 

Еловые шишки. Фото: facebook.com/gryniavalisЕловые шишки. Фото: facebook.com/gryniavalis

Как сообщали Українські Новини, в конце весны в Киеве открыли уникальную выставку сказочных инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес". 

Кроме того, в Киеве выставка тюльпанов-2020 проходила в онлайн-режиме из-за каратина в Украине. 

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