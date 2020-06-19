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19 июня 2020, пятница, 10:37 63
Силовые структуры 2020-06-19T10:45:01+03:00
Українські Новини
Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат

Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат

Елена Новикова
Сумская область, Граната, Конотоп, Семенихин, Нацполиция, Мэр Конотопа, Артем Семенихин
Граната. Фото: полиция
Граната. Фото: полиция

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин обнаружил в своем автомобиле 5 гранат и вызвал полицию, в то время, как ранее в высотном доме на улице Ревуцкого в Киеве произошел взрыв в подъезде на 14-ом этаже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Сумской области, передают Українськi Новини.

Происшествие случилось около 23:00 18 июня в одном из гаражных кооперативов в Конотопе.

По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотанной изолентой.

Семенихин утверждал, что все пять гранат без запалов.

На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Следователи решают вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году правоохранители задержали экс-советника мэра Конотопа по подозрению в хулиганстве и хранении гранат.

Ранее под Одессой граната взорвалась во дворе дома, постарадали пять человек.

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