В Киеве в многоэтажке прозвучал взрыв: пьяная компания разобрала гранату

В высотном доме на улице Ревуцкого в Киеве произошел взрыв в подъезде на 14-ом этаже. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

"По прибытии на место обнаружен мужчина, 1990 года рождения, в критическом состоянии без сознания. Местный житель. Жена сообщила что был с ней, когда засыпала. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. В очень сильном опьянении, ничего сказать не может. С ними был третий мужчина, 1988 года рождения, тоже сосед, он не получил травм, также пьян. Предварительно, парни изучали гранату", - сказано в публикации.

Как сообщали Українськi Новини, 7 января 3 человека госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Одессе.

19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре.