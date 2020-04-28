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28 апреля 2020, вторник, 10:48 893
Происшествия 2020-04-28T10:49:04+03:00
Українські Новини
В Киеве в многоэтажке прозвучал взрыв: пьяная компания разобрала гранату

В Киеве в многоэтажке прозвучал взрыв: пьяная компания разобрала гранату

Ольга Фандорина
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Взрыв гранаты в многоэтажке. Фото: dtp.kiev.ua
Взрыв гранаты в многоэтажке. Фото: dtp.kiev.ua

В высотном доме на улице Ревуцкого в Киеве произошел взрыв в подъезде на 14-ом этаже. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

"По прибытии на место обнаружен мужчина, 1990 года рождения, в критическом состоянии без сознания. Местный житель. Жена сообщила что был с ней, когда засыпала. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. В очень сильном опьянении, ничего сказать не может. С ними был третий мужчина, 1988 года рождения, тоже сосед, он не получил травм, также пьян. Предварительно, парни изучали гранату", - сказано в публикации.

Как сообщали Українськi Новини, 7 января 3 человека госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Одессе.

19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре.

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