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19 июня 2020, пятница, 08:27 1313
Силовые структуры 2020-06-19T09:00:12+03:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе. В бою погиб украинский военный, еще один ранен

Обострение на Донбассе. В бою погиб украинский военный, еще один ранен

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 18 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще один - получил ранение. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки враг в обед и неоднократно в вечернее время применил против наших воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также за темное время суток у этого населенного пункта агрессор привел снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин получил ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому воину желает скорейшего выздоровления … По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили одну вражескую военную грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков”, - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. 

Как сообщали Українські Новини, 17 июня на Донбассе погиб военный, еще двое были ранены.

Также боевики возле Крымского открывали огонь из минометов калибра 120 мм во вторник.

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