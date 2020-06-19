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19 июня 2020, пятница, 06:04 273
Финансы 2020-06-19T07:15:02+03:00
Українські Новини
На финансирование июльских пенсий ПФУ за один день направил 2,5 млрд гривен

На финансирование июльских пенсий ПФУ за один день направил 2,5 млрд гривен

Кира Молчанова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

После того, как 17 июня Пенсионный фонд Украины продолжил финансирование пенсий, 18 июня орган по графику продолжил свою деятельность и уже профинансировал выплаты на 74,6%.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПФУ.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,5 млрд грн", — говорится в сообщении.

Там отметили, что финансирование пенсий июня уже составляет 29 млрд гривен.

Выплаты пенсий будут проводиться в определенную для каждого пенсионера дату в установленном порядке.

Кроме того, в ПФУ опубликовали инфографику о финансировании пений.

Финансирование пенсий. Инфографика ПФУФинансирование пенсий. Инфографика ПФУ

Как сообщают Українські Новини, дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный.

В пенсионном фонде пояснили, почему у многих пенсионеров их знакомые получают больший размер выплат, чем они, при том имея аналогичные выслугу лет, зарплату и даже место работы.

После мартовского увеличения средней зарплаты, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель в размере 9 325,93 гривен.

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