На финансирование июльских пенсий ПФУ за один день направил 2,5 млрд гривен

После того, как 17 июня Пенсионный фонд Украины продолжил финансирование пенсий, 18 июня орган по графику продолжил свою деятельность и уже профинансировал выплаты на 74,6%.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПФУ.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,5 млрд грн", — говорится в сообщении.

Там отметили, что финансирование пенсий июня уже составляет 29 млрд гривен.

Выплаты пенсий будут проводиться в определенную для каждого пенсионера дату в установленном порядке.

Кроме того, в ПФУ опубликовали инфографику о финансировании пений.

Финансирование пенсий. Инфографика ПФУ

Как сообщают Українські Новини, дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный.

В пенсионном фонде пояснили, почему у многих пенсионеров их знакомые получают больший размер выплат, чем они, при том имея аналогичные выслугу лет, зарплату и даже место работы.

После мартовского увеличения средней зарплаты, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель в размере 9 325,93 гривен.