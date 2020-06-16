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  • Работали вместе, а пенсии разные: почему у коллег может отличаться размер выплат
16 июня 2020, вторник, 05:30 1284
Политика 2020-06-16T05:30:01+03:00
Українські Новини
Работали вместе, а пенсии разные: почему у коллег может отличаться размер выплат

Работали вместе, а пенсии разные: почему у коллег может отличаться размер выплат

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Страховой стаж, Перерасчет пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине
Пенсия.
Пенсия.

В то время, как после пенсионной реформы в Украине можно будет получать две или три пенсии вместо одной, на сегодняшний день многие украинские пенсионеры покадают в ситуацию, когда их знакомые получают больший размер выплат, чем они, при том имея аналогичные выслугу лет, зарплату и даже место работы.

Как пишет газета "Пенсионный курьер", с таким вопросом в радакцию обратились два пенсионера, которые знакомы длительное время и еще со времен молодости работали инженерами на одном предприятии. На этот вопрос им ответили эксперты рубрики "Пенсионный гид".

Согласно статье 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер пенсии по возрасту определяется по формуле:

П = Зп × Кс

П - размер пенсии, грн;

Зп - заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 настоящего Закона, с которой исчисляется пенсия, грн;
Кс - коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 указанного Закона.

"Согласно статье 40 Закона заработная плата (доход) для исчисления пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01.07.2000 по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами для исчисления пенсии также может учитываться заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30.06.2000 независимо от перерывов", - сказано в сообщении.

В случае, если страховой стаж лица после 01.07.2000 составляет менее 60 месяцев, кроме заработка по данным системы персонифицированного учета, для исчисления пенсии обязательно учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30.06.2000 независимо от перерывов на основании справки предприятия или архивного учреждения.

Также стоит отметить, что если страховой стаж лица составляет меньший период, чем указано выше, учитывается заработная плата (доход) за фактический страховой стаж.

Напомним, до конца 2020 года пенсии в Украине повысят еще дважды. Кроме того, украинцам через месяц, 1 июля, пересчитают главный социальный стандарт – прожиточный минимум, что, помимо повышения пенсий, приведет к росту субсидий с соцвыплат. 

 

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