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16 июня 2020, вторник, 20:59 15
Технологии 2020-06-16T21:30:02+03:00
Українські Новини
WhatsApp запустил собственный сервис онлайн-оплаты WhatsApp Pay

WhatsApp запустил собственный сервис онлайн-оплаты WhatsApp Pay

Елизавета Кесельман
WhatsApp, WhatsApp Pay, Сервис оплаты услуг, запуск сервиса
WhatsApp. Фото: pixabay
WhatsApp. Фото: pixabay

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, запустил собственный сервис онлайн-оплаты WhatsApp Pay, позволяющий пользователям оплачивать услуги малого бизнеса и пересылать небольшие суммы денег между собой. Об этом говорится в официальном сообщении мессенджера. 

"В целях безопасности мы защитили доступ к функции платежей специальным шестизначным PIN-кодом и отпечатком пальца", — заявили в компании.

Фото: blog.whatsapp.comФото: blog.whatsapp.com

Для того, чтобы пользоваться WhatsApp Pay, необходимо иметь банковскую карту Visa или MasterCard от одного из банков, которые являются партнерами мессенджера.

В частности, пересылка денег между пользователями или оплата покупок через сервис не облагается тарифом. Из предприятий будет взиматься комиссия за обработку клиентских платежей так же, как она взимается за транзакции с кредитными карточками.

В WhatsApp добавили, что планируют сделать платежный сервис доступным и для остальных пользователей мессенджера, но ни точных сроков, ни страны пока не объявляют. 

Как сообщали Українські Новини, ранее WhatsApp начал блокировать пользователей мессенджера с шуточными никнеймами.

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