Зеленский назначил киевским губернатором Володина

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации временно исполняющего обязанности председателя Киевской обладминистрации Василия Володина.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, представляя новоназначенного руководителя области, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что его представить планировал Зеленский, но он сейчас вынужденно находится на самоизоляции.

Трофимов передал слова Зеленского об уверенности что Киевская область и далее будет "витриной" качественных изменений в Украине.

11 марта Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Володина.

В декабре 2019 года Володин был назначен заместителем киевского губернатора.

С 2012 по 2019 год он являлся директором департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая Кабмин одобрил назначение киевским губернатором Володина.

11 марта Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина.