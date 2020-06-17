Офис Генпрокурора отстранил своего сотрудника от дела взятки Сытнику и Холодницкому

Офис генерального прокурора открыл дисциплинарное производство и отстранил своего сотрудника от должности по делу о даче взятки 5 млн долларов директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе Генпрокурора.

"Открыли дисциплинарное производство. От должности на время проверки отстранили", - сказал он.

По его словам, этого сотрудника также опросили и проверили на полиграфе.

Офис генпрокурора также ожидает от НАБУ и САП допроса с участием этого сотрудника, которого до сих пор не было проведено.