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17 июня 2020, среда, 21:11 15
Силовые структуры 2020-06-17T21:12:14+03:00
Українські Новини
Офис Генпрокурора отстранил своего сотрудника от дела взятки Сытнику и Холодницкому

Офис Генпрокурора отстранил своего сотрудника от дела взятки Сытнику и Холодницкому

Ольга Фандорина
Николай Злочевский, Артем Сытник, Назар Холодницкий, отстранение от должности, Взятка, Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Офис генерального прокурора открыл дисциплинарное производство и отстранил своего сотрудника от должности по делу о даче взятки 5 млн долларов директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе Генпрокурора.

"Открыли дисциплинарное производство. От должности на время проверки отстранили", - сказал он.

По его словам, этого сотрудника также опросили и проверили на полиграфе.

Офис генпрокурора также ожидает от НАБУ и САП допроса с участием этого сотрудника, которого до сих пор не было проведено.

НАБУ И САП задержали первого заместителя начальника Управления Государственной налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Николая Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко. Адвокаты Ильяшенко заявили, что один из фигурантов заражен коронавирусом, поэтому всех нужно отправить под домашний арест.

 
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