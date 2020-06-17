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17 июня 2020, среда, 19:25 159
Верховная Рада и партии 2020-06-17T19:30:01+03:00
Українські Новини
Вятрович хочет запретить крутить музыку и сериалы в маршрутках

Вятрович хочет запретить крутить музыку и сериалы в маршрутках

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Музыка, Законопроект, Владимир Вятрович, аккустическое насилие, запрет музыки
Маршрутка. Фото: pixabay.com
Маршрутка. Фото: pixabay.com

Комитет Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект "о запрете акустического насилия".

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

По словам депутата, проект закона инициировала общественность, а внесли его в парламент 15 депутатов из разных фракций ("Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина", "Слуга народа" и группа "За будущее").

"Если законопроект проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или смотреть фильмы через наушники", – пишет Вятрович.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за прослушивания музыки или просмотра фильмов в транспорте без наушников возникают споры о языке, жанре и содержании аудиовизуального продукта. Часто это приводит к конфликтам.

Принятие акта позволит защитить пассажиров от акустического насилия в транспорте и сделание пользование услугами транспорта в Украине более комфортным и безопасным.

Скриншот публикации Вятровича.Скриншот публикации Вятровича.

Напомним, 16 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту запретить водителям общественного транспорта транслировать в салоне музыку и звуки фильмов (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

Тем временем, Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина".

 

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