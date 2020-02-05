В Раде предлагают запретить показывать в общественном транспорте фильмы и музыку

16 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту запретить водителям общественного транспорта транслировать в салоне музыку и звуки фильмов (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

Соответствующий законопроект №3006 о внесении изменений в статью 40 закона "Об автомобильном транспорте" (о запрете акустического насилия) зарегистрирован в Раде 4 февраля, передают Українськi Новини.

Текст законопроекта на данный момент не опубликован.

Один из авторов законопроекта Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность") написал на своей странице в социальной сети Facebook, что законопроект призван защитить людей от навязчивого звука во время поездок, а именно положить конец "акустическому насилию" (трансляции навязчивых звуков против воли слушателя) в пассажирском транспорте.

Он отметил, что, приняв этот законопроект, парламент введет правила, при которых пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала, так как трансляция звука музыки или фильмов на рейсах будет разрешена только через наушники.

Вятрович подчеркнул, что такой запрет касается не только водителей, но и пассажиров общественного транспорта.

Согласно опубликованному им законопроекту, водителям автобуса запрещается транслировать в салоне автобуса музыку, звук фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - только во время нерегулярных перевозок по согласию всех пассажиров).

В числе авторов законопроекта: член фракции "Голос" Соломия Бобровская, член фракции "Слуга народа" Никита Потураев, член фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Иван Крулько, член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь.

Как сообщали Українськi Новини, Вятрович приступил к обязанностям депутата Рады 3 декабря 2019 года, Центральная избирательная комиссия признала его избранным и зарегистрировала депутатом Рады от партии "Европейская солидарность" вместо досрочно сложившей полномочия депутата от партии Ирины Луценко.

Тем временем, конфликт депутата партии "Слуга Народа" Евгения Брагаря и волонтерки Анастасии Конфедерат, возникший 27 января в автобусе,который ехал по направлению "Львов-Запорожье", обрастает новыми подробностями. 31 января чиновник написал заявление в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка.