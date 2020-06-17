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17 червня 2020, середа, 19:25 8
Верховна Рада і партії 2020-06-17T21:00:02+03:00
Українські Новини
В'ятрович за заборону музики та серіалів у маршрутках

В'ятрович за заборону музики та серіалів у маршрутках

Надежда Комендантова
Депутат, Верховна Рада, Володимир В'ятрович, законопроєкт, акустичне насильство
Маршрутка. Фото: pixabay.com
Маршрутка. Фото: pixabay.com

Комітет Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт "про заборону акустичного насильства".

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович.

З слів депутата, проект закону ініціювала громадськість, а внесли його до парламенту 15 депутатів з різних фракцій ("Голос", "Євросолідарність", "Батьківщина", "Слуга народу" і група "За майбутнє").

"Якщо законопроєкт проголосують на пленарному засіданні, українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику або дивитися фільми через навушники", — пише В'ятрович.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що через прослуховування музики або перегляду фільмів в транспорті без навушників виникають суперечки про мову, жанр і зміст аудіовізуального продукту. Часто це призводить до конфліктів.

Прийняття акта дозволить захистити пасажирів від акустичного насильства в транспорті і зробить користування послугами транспорту в Україні більш комфортним і безпечним.

Скріншот публікації В'ятровича.Скріншот публікації В'ятровича.

Нагадаємо, 16 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту заборонити водіям громадського транспорту транслювати в салоні музику і звуки фільмів (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів).

Тим часом, В'ятрович програв суд щодо нацистської символіки дивізії СС "Галичина".

 

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