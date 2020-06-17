В Украине испытали ракеты "Нептун" для уничтожения кораблей

В Одесской области провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун", которые способны уничтожить боевые корабли классов крейсер, эсминец и фрегат. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Сообщается, что стрельбы с боевой частью успешно прошли на полигоне "Алибей" в Одесской области. Ракетный комплекс Р-360 "Нептун" разработан для сдерживания российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Данный комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет. А также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Также в Генштабе сообщается, что ракеты управляемые и практически незаметны для радаров противника.

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