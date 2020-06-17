"Українською звучить смачніше". Посольство України в США виступило на підтримку Mcdonald's

У той час, як Олександр Ткаченко заявив, що депутати збирають круглий стіл, щоб змінити мовний закон, компанія McDonald's в Україні прийняла рішення обслуговувати клієнтів лише українською та англійською мовами, прибравши російську мову. Закон про мову знову розділив суспільство на два табори, через що виник конфлікт. Тим часом, посольство України в США підтримало рішення McDonald's. Про це відомство повідомило на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, дипломати заявили, що назви страв українською мовою звучать смачніше і закликали вивчати українську разом з McDonald's.

Скріншот: twitter.com/UKRintheUS

"Ми цілком розуміємо McDonalds, назви їжі українською мовою звучать значно смачніше. Красно дякую компанії за тверду позицію щодо української мови в меню магазинів mcdonald's в Україні. Тепер ми можемо сказати: "Вивчайте українську мову з mcdonald's",- йдеться в мікроблозі посольства України в США в Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада прийняла закон "про забезпечення функціонування української мови як державної". У той же час соціальні мережі не вщухають і продовжують обговорювати радикальний крок McDonald's, використовуючи сарказм, і оголошуючи бойкот мережі фаст-фудів. Колишні російськомовні клієнти мережі стверджують, що відтепер відвідуватимуть заклад тільки при потребі у вбиральні.

Крім того, депутат Максим Бужанський нагадав "Макдональдз" про Конституцію, де записано російська, а не англійська.