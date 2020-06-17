подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 11:50 292
Общество 2020-06-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей

Валерия Драгомирова
Дожди, ГосЧС, уровень воды, Уровень воды в реках
Десна. Фото: wikipedia
Десна. Фото: wikipedia

В течение 17-18 июня, в связи с ожидаемыми дождями, местами значительными, ожидается подъем уровней воды в реках. Об этом говорится в сообщении ГосЧс. 


Где повысится уровень воды

  • на реках бассейнов Прута и Сирет, реках Закарпатья на 0,2 - 0,7 м;
  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м;
  • на притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая обл.) на 0,3 - 1 м, местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.

Возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков, что может иметь негативные последствия.

На отдельных реках бассейна Днестра местами возможен выход воды на пойму и достижение отметок начального затопления с/х угодий.

Как сообщали Українські Новини, на западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. 

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.  

Больше новостей о: Дожди ГосЧС уровень воды Уровень воды в реках

На Западе Украины объявили штормовое предупреждени...
Спасатели предупредили украинцев о граде и ливнях...
СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды...
В западных областях Украины повысится уровень воды...
В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших
Аэропорт "Борисполь" отправит 11 международных рейсов 17 июня
Новости
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
Глава ГКАУ Владимир Усов заявил, что украинского космоса вскоре может не стать, - СМИ 12:59
Офис генпрокурора отложил вопрос отстранения Холодницкого до 1 июля 12:55
Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — Минздрав 12:50
Люди Кудрявцева помогут Парцхаладзе побороться с ликвидацией ГАСИ, — СМИ 12:48
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ 16:29
больше новостей
"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов ко Дню Конституции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok