Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей

В течение 17-18 июня, в связи с ожидаемыми дождями, местами значительными, ожидается подъем уровней воды в реках. Об этом говорится в сообщении ГосЧс.



Где повысится уровень воды

на реках бассейнов Прута и Сирет, реках Закарпатья на 0,2 - 0,7 м;

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м;

на притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая обл.) на 0,3 - 1 м, местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.

Возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков, что может иметь негативные последствия.

На отдельных реках бассейна Днестра местами возможен выход воды на пойму и достижение отметок начального затопления с/х угодий.



Как сообщали Українські Новини, на западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.



Ранее народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.