В Киеве с утра пробки и тянучки: где самые загруженные дороги

В то время, как мер Киева Виталий Кличко считает, что пробки создают не киевляне, в столице почти во всех районах с утра на дорогах образовались заторы и тянучки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

Так, согласно данным Google-карт, по состоянию на 9 утра, самыми загруженными являются проспект Романа Шухевича, улица Набережно Рыбальская.

Пробки в Киеве 17 июня на проспекте Шухевича. Карта: Google Maps

Задерка движения наблюдается в центре Киева, на Жилянской улице, а также на проспекте Победы.

Тянучки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также затруднено движение на Голосеевском проспекте, на трассе E95 и Большой Окружной дороге пробки с задержкой 10-11 минут.

Пробки на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, Киев поднялся с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом. Столица стала третьим городом Европы по сложности передвижения и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика). В топ-15 рейтинга доминируют города с населением более 7-8 миллионов.

Согласно данным всемирно известной компании по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.