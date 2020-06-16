На финансирование июньских пенсии ПФУ направил уже почти 25 миллиардов

После того, как в понельник Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии еще на 3,1 млрд грн, во вторник,16 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПФУ.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,6 млн грн.

Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 24,8 млн грн," — говорится в сообщении ПФУ и инфографике.

Таким образом, ПФУ профинансировал выплаты июньских пенсий на 63,9%.

Финансирование пенсий 16 июня. Фото: пресс-служба ПФУ

Как сообщали Українські Новини, 1 июля пересчитают главный социальный стандарт — прожиточный минимум. Это увеличит размер пенсии.

Также после майской индексации до конца 2020 года пенсии в Украине повысят еще дважды.

Тем временем, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что людям старше 75 лет хотят ежемесячно давать надбавку к пенсии в 500 гривен.