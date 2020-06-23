Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж

В то время, как в ближайшее время в стране планируют провести пенсионную реформу, после которой украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной, уже в следующем году далеко не все, кто достиг пенсионного возраста, смогут уйти на заслуженный отдых. Дело в том, что в Украине будут расти требования к стажу. Годы стажа, которых не зватит, можно будет докупить.

Как пишет "Главком", чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2021 году необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.

В следующем году женщинам поднимут пенсионный возраст с 59,5 до 60 лет, повышение будет с апреля.

Сегодня уйти на заслуженный отдых в 60 лет можно только при наличии стажа в 27 лет.

В 63 года могут выйти на пенсию люди, у которых есть полных 17 лет стажа. Если же стаж до 17 лет, то на отдых можно будет пойти в 65 лет.

Надбавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет соответствующий стаж, он может получить прибавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Для мужчин (35 лет), для женщин (более 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

В то же время, как сообщает "Обозреватель", в Украине около 45% работающих к 2027-му не смогут выполнить требование по стажу и вынуждены будут работать до 63 или 65 лет, или же докупят стаж. Закон предполагает два варианта покупки.

Так, можно либо докупить стаж, либо добровольно делать взносы в Пенсионный фонд еще до достижения пенсионного возраста.

В первом случае пенсионный фонд продает стаж украинцам рассчитывая стоимость месяца по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два, что по состоянию на сегодня равно 2 078 грн. Соответственно, год стажа вам обойдется в 24,9 тыс. грн.

Если первый вариант больше подходит тем, у кого пенсионный возраст уже на носу, а стажа не хватает, то второй вариант для тех, кто заранее подумал о своей пенсии. К примеру, если вы не работаете официально, а получать пенсию все же хочется, вы можете подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 039 грн в месяц.

Как сообщали Українські Новини, чтобы получать высокую пенсию в Украине, украинцы должны иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и получать высокую зарплату до выхода на заслуженный отдых.

Ранее среди преимеществ пенсионной реформы эксперты называли то, что накопительная пенсия может быть передана по наследству.