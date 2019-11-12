WhatsApp начал блокировать пользователей мессенджера с шуточными никнеймами

Не так давно пользователи WhatsApp начали массово жаловаться о блокировке своих аккаунтов представителями мессенджера без права на восстановление. Об этом передает Gizchina.

Отмечается, что случаи происходят в основном с теми пользователями, чьи никнеймы шуточные. Так, пользователь соцсети Reddit под ником Mowe11 рассказал, что один из студентов изменил название местного чата учащихся на "неприличное слово", после чего WhatsApp заблокировал аккаунты всех членов группы без возможности восстановления. Вернуться в мессенджер участники чата смогли только под новыми номерами.

Подобной историей поделился пользователь под именем Франциско Альфаро. Парень рассказал, что в чате его школы было около 100 человек, однако все они оказались заблокированы в WhatsApp после того, как один из членов чата поменял его название. При этом, ни одному пользователю соцсети не предоставили объяснений о причине их бана в мессенджере.

Такие ситуации не единичны, но точное количество банов из-за слишком пристального наблюдения за безопасностью внутри мессенджера неизвестно. Авторы издания рекомендуют пользователям WhatsApp не менять названия и описания своих групповых чатов, а также следить за тем, чтобы название группы не "походило на террористическую организацию".

Как сообщали Українські Новини, ранее представители WhatsApp заявили о масштабной хакерской атаке, во время которой было установлено обеспечение для видеонаблюдения на телефоны и другие устройства, которые использовали пользователи.

Также WhatsApp усилил систему защиты сообщений своих пользователей.