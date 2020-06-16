Капитан корабля ВМС Украины попался на передаче информации российским спецслужбам

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил ВСУ представителям спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установило, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на территорию Крыма.

"Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", – говорится в сообщении.

Полученные сведения военный планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в Крыму. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из ВСУ.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне. Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, отменен его допуск к государственной тайне.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева. Вскоре контрразведка СБУ задержала фигуранта по этому делу.