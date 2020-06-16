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16 июня 2020, вторник, 20:51 46
Силовые структуры 2020-06-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
Капитан корабля ВМС Украины попался на передаче информации российским спецслужбам

Капитан корабля ВМС Украины попался на передаче информации российским спецслужбам

Ольга Фандорина
СБУ, Утечка информации, Контрразведка, ВМС Украины

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил ВСУ представителям спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установило, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на территорию Крыма.

"Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", – говорится в сообщении.

Полученные сведения военный планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в Крыму. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из ВСУ.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне. Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, отменен его допуск к государственной тайне.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева. Вскоре контрразведка СБУ задержала фигуранта по этому делу.

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