подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 20:23 18
Происшествия 2020-06-16T20:25:29+03:00
Українські Новини
Николаев затопило: улицы города превратились в реки, машины и люди плывут

Николаев затопило: улицы города превратились в реки, машины и люди плывут

Надежда Комендантова
Наводнение, Ливень, Потоп, Затопление

После того, как на выходных на Прикарпатье из-за сильных ливней село ушло под воду, в Николаеве во вторник 16 июня прошла сильная гроза. За несколько минут  затопило проблемные зоны города.

Как сообщает издание Николаевские Новости, как следствие улицы в нескольких районах превратились в реки.

Николаев затопило. Фото: Николаевские НовостиНиколаев затопило. Фото: Николаевские Новости

Например, некоторые водители не рискуют спускаться к улице Инженерной. И поэтому объезжают проблемные зоны по бульварной зоне Центрального проспекта.

Потоп. Фото: Николаевские НовостиПотоп. Фото: Николаевские Новости

В километровой пробке застыла Варваровка – машины стоят от церкви.

На проезжей части улицы Генерала Карпенко стоит 30-сантиметровый слой воды. Машины подобны лодкам, медленно скользящим по воде. Быстро ехать никто не рискует…

Машины поплыли. Фото: Николаевские НовостиМашины поплыли. Фото: Николаевские Новости

Затопило улицу Шоссейную. И те, кто не знает о дырках в дороге в первом квартале от проспекта, могут испортить машину.

Как сообщали Українські Новини, в центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен.

Также в Одесской области ливни затопили 4 села.

Больше новостей о: Наводнение Ливень Потоп Затопление

Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен
Кабмин хочет ужесточить штрафы за неношение маски в общественном транспорте
Новости
Потоп в Николаеве. Фото: Николаевские Новости
Николаев затопило: улицы города превратились в реки, машины и люди плывут 20:23
Испания начала принимать первых туристов из Германии в качестве эксперимента 20:05
Газета "Вести" будет пикетировать Офис Зеленского из-за нападений на журналистов 20:03
Добкин бросает вызов Кличко на выборах мэра Киева 19:59
Мангера принудительно доставили в Киев на суд 19:52
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
больше новостей
Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok