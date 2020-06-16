Николаев затопило: улицы города превратились в реки, машины и люди плывут

После того, как на выходных на Прикарпатье из-за сильных ливней село ушло под воду, в Николаеве во вторник 16 июня прошла сильная гроза. За несколько минут затопило проблемные зоны города.

Как сообщает издание Николаевские Новости, как следствие улицы в нескольких районах превратились в реки.

Николаев затопило. Фото: Николаевские Новости

Например, некоторые водители не рискуют спускаться к улице Инженерной. И поэтому объезжают проблемные зоны по бульварной зоне Центрального проспекта.

Потоп. Фото: Николаевские Новости

В километровой пробке застыла Варваровка – машины стоят от церкви.

На проезжей части улицы Генерала Карпенко стоит 30-сантиметровый слой воды. Машины подобны лодкам, медленно скользящим по воде. Быстро ехать никто не рискует…

Машины поплыли. Фото: Николаевские Новости

Затопило улицу Шоссейную. И те, кто не знает о дырках в дороге в первом квартале от проспекта, могут испортить машину.

Как сообщали Українські Новини, в центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен.

Также в Одесской области ливни затопили 4 села.