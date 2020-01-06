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  • Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы
06 января 2020, понедельник, 19:55 439
Политика 2020-01-06T19:55:01+02:00
Українські Новини
Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы

Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы

Таня Войтюк
Михаил Добкин, Орден, Барельеф, Львов
Барельеф Ордена Победы. Фото: Instagram/dobkinmm
Барельеф Ордена Победы. Фото: Instagram/dobkinmm

Михаил Добкин приобрел барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы за 500 тысяч гривен. 

Об этом он написал в своем Instagram.

"Это Орден Победы из львовского Монумента Славы. На второй фотографии – так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвертой, пятой и шестой фотографиях – благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии – в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит более 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро", – написал Добкин.

Как сообщали Українські Новини, ранее Добкин был уверен, что заведенное на него уголовное дело не закрывали лишь из-за публичного обещания Луценко. Также Добкин рассказал, что суд разрешил  ему выезжать за пределы Украины.

В случае прихода к власти, Михаил Добкин собирался передать Польше управление Олеським и Подгорецким замками, расположенными во Львовской области.

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