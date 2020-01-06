Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы

Михаил Добкин приобрел барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы за 500 тысяч гривен.

Об этом он написал в своем Instagram.

"Это Орден Победы из львовского Монумента Славы. На второй фотографии – так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвертой, пятой и шестой фотографиях – благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии – в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит более 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро", – написал Добкин.

Как сообщали Українські Новини, ранее Добкин был уверен, что заведенное на него уголовное дело не закрывали лишь из-за публичного обещания Луценко. Также Добкин рассказал, что суд разрешил ему выезжать за пределы Украины.

В случае прихода к власти, Михаил Добкин собирался передать Польше управление Олеським и Подгорецким замками, расположенными во Львовской области.