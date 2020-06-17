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17 июня 2020, среда, 11:00 118
Медицина 2020-06-17T11:15:13+03:00
Українські Новини
"Фармак" передал медоборудование и средства защиты 17 больницам и военному госпиталю

"Фармак" передал медоборудование и средства защиты 17 больницам и военному госпиталю

Александр Дмитриенко
Больницы, Фармак, Владимир Костюк, Аппараты ИВЛ

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) и благотворительный фонд семьи Жебривских (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") передали медицинское оборудование и средства защиты  17 больницам и военному госпиталю.

Об этом в ходе своего выступления на саммите лидеров Глобального договора ООН сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк

"В период пандемии у государства не было возможности оперативно отреагировать на рост спроса на специфическое оборудование и медикаменты. Тогда к решению государственных задач подключился бизнес. Только "Фармак" вместе с благотворительным фондом семьи Жебривских обеспечил аппаратами ИВЛ, лекарствами, защитными костюмами, дезинфекторами, цифровой ультрозвукового диагностической системой и другим оборудованием палаты интенсивной терапии 17 больниц различных областей Украины и военный госпиталь", - сказал он.

По словам Костюка, в Украине большинство больниц обеспечиваются за счет государственных средств, при этом на частную медицину приходится около 15% в общем объеме медуслуг.

Саммит лидеров Глобального Договора ООН "Recover better, Recover stronger, Recover together" посвящен 20-летию крупнейшей инициативы, направленной на достижение Целей устойчивого развития и поддержку социально ответственных компаний во всем мире.

В нем принимают  участие более 12 тыс. участников из 193 стран и 21 агентство ООН, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель и другие высокопоставленные участники.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебривских" выделила 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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